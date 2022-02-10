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Україна до кінця березня прийме ще 8 суден з вугіллям

Загальний обсяг становить 700 тис. тонн.

Україна до кінця березня прийме ще 8 суден з вугіллям
Герман Галущенко

До України в лютому-березні прибудуть додатково ще вісім суден з імпортним енергетичним вугіллям.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Продовжується стабільний ріст запасів вугілля на складах теплової генерації. На сьогодні вони становлять 841 тисячу тонн”, – зазначив він.

Галущенко нагадав, що з листопада в Україну вже надійшло 15 суден з енергетичним вугіллям. 

“Протягом лютого-березня планується прибуття ще 8 суден загальним обсягом вугілля близько 700 тис. тонн”, – сказав міністр.

Також, за його словами, спостерігається тенденція до зменшення споживання газу. За перший тиждень лютого цього року відбір газу з підземних сховищ склав 350 млн кубометрів газу, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2020-го.

Нагадаємо, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Герус заявив, що запаси вугілля в Україні перевищили показник 2021 року. Станом на 17 січня від початку зими вони зросли на 51%.

11 січня Галущенко заявив, що Україна, незважаючи на збільшення споживання електроенергії, нарощує запаси вугілля на складах ТЕС.

За його словами, зараз в Україні спостерігається суттєве збільшення споживання електричної енергії - на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте основне навантаження припадає не на вугільні станції, а на атомні. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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