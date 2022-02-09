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ЄБРР може надати кредит Маріупольському сміттєвому полігону

Мова йде про суму розміром до 14,5 мільйона євро.

ЄБРР може надати кредит Маріупольському сміттєвому полігону

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати кредит до 14,5 млн євро комунальному підприємству “Полігон твердих побутових відходів (ТПВ)” у Маріуполі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Кошти ЄБРР буде використано для реалізації довгострокової стратегії поводження з ТПВ у місті Маріуполі шляхом реконструкції поточного та реалізації нового полігону відповідно до європейських стандартів, – зазначають у повідомленні банку.

Завдяки цьому проєкту в Маріуполі може з'явитися новий завод із переробки неорганічних відходів, а також окремий об’єкт для компостування відсортованих органічних відходів. Зниження викидів парникових газів у результаті реалізації оцінюють у 118 тисяч тонн еквівалента CO2 на рік.

Загальна вартість проєкту становить 20 млн євро. Передбачається, що решту коштів покриють за рахунок гранту Інвестиційної платформи сусідства ЄС (це близько 4 млн євро) та місцевого бюджету (не менш ніж 1,5 млн євро).

У Євробанку уточнили, що рада директорів планує розглянути цей проєкт 23 березня. Він є частиною програми "Зелені міста – 2".

Маріупольське комунальне підприємство "Полігон ТПВ" створене у 2002 році, перебуває у 100відсотковій власності територіальної громади.

Його дохід у 2020 році зріс у 2,7 раза – до 20,7 млн грн. Чистий прибуток сягнув позначки 6 млн грн проти 2,5 млн грн чистого збитку у 2019-му. 

Нагадаємо, в жовтні 2021 року Харків вирішив приєднатися до програми Європейського банку реконструкції та розвитку "Зелені міста".

20 жовтня 2021 року ЄБРР та Міжнародна фінансова корпорація з групи Світового банку погодились допомогти Україні, щоб залучити інвестора для одного з найбільших портів – "Чорноморська".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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