ЄБРР і Світовий банк допоможуть Україні знайти інвестора для одного з найбільших портів

Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація з групи Світового банку погодились допомогти Україні залучити інвестора для одного з найбільших портів - "Чорноморська".

Про це повідомила пресслужба ЄБРР в середу.

Угода, укладена між Міністерством інфраструктури та ЄБРР, передбачає допомогу з підготовкою пакету контрактної документації, тендерних критеріїв та правил, а також встановлення зв'язку з потенційними інвесторами.

"Чорноморський порт - третій за обсягами перевалки вантажів в Україні, відповідно, цей концесійний проєкт є особливо важливим. В Україні контейнерні перевезення мають великий потенціал для розвитку, адже наразі становлять лише 8,5% від загального обсягу. Після залучення інвестора в порт Чорноморська та модернізації контейнерного термінала, його пропускна спроможність має збільшитися майже вдвічі", - заявив з цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Надання у концесію контейнерного терміналу та залізнично-поромного комплексу порту "Чорноморськ" допоможе модернізувати існуюче обладнання терміналу, покращити та оптимізувати його роботу, а також створити додаткові послуги для перевізників та власників вантажів.

Нагадаємо, що в 2020 році Україна здала в концесію два чорноморські порти середнього розміру - "Херсон" та "Ольвія".

Тоді ж Міністерство інфраструктури розказало про намір продати три порти (Білгород-Дністровський, Скадовськ, Усть-Дунайськ) і здати в концесію ще шість (Чорноморськ, Бердянськ, Одеса, Ізмаїл, Маріуполь, Рені).