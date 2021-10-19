Олександр Густєлєв: До кінця цьогорічного дорожньо-будівельного сезону ще завершимо ремонт декількох об'єктів

Про те, як працюється в умовах «облоги», стан доріг у столиці, нові мости і таке довгоочікуване метро на Троєщину ми поговорили із заступником голови КМДА Олександром Густєлєвим.

Останні кілька місяців до ситуації у Києві прикута увага всієї країни. Столицю накрила «лавина» обшуків. Силовики проводять прес-конференції про численні порушення, але не поспішають із вироками суду. Представники влади повторюють ці заяви у телеефірах. Віталій Кличко заявляє про тиск і закликає не дестабілізувати роботу КМДА.

Фото: надано автором Олександр Густєлєв

Хочеться почати з Подільсько-Воскресенського мосту, про який так багато говорять останнім часом у публічній площині. Коли можна чекати на відкриття сполучення і чому так здорожчав проєкт?

Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході йдуть в режимі 24/7. Наше завдання – до кінця року відкрити сполучення по мосту між правим і лівим берегами Києва. Саме на це спрямовані наші зусилля.

На сьогоднішній день вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, побудовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів. А міст через річку Дніпро вже встановили в проєктне (постійне) положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини, які підтримували міст на етапі будівництва.

Крім того, влаштовано бетонну монолітну плиту естакадної частини мостового переходу в урочищі Горбачиха. Асфальтобетонне покриття вже є на ділянках від вул. Набережно-Хрещатицької до аркового мосту, з’їзді на Набережну-Рибальську та мосту через р. Десенка.

Що ж стосується вартості об'єкту, є низка причин для здорожчання. Проєкт робили більше 5 років тому. Наразі його відкоригували з урахуванням потреб постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега, зокрема, буде побудовано ще один з'їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина, маю на увазі на вул. Бальзака. Таким чином мешканці лівого берега матимуть більш зручне сполучення мостом. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії. Нагадаю, що у складі будівництва мостового переходу вже влаштовані в основних конструкціях 3 станції майбутньої 4-ої гілки метрополітену.

По-друге, за цей час набули чинності нові державні нормативи будівництва (ДБН та ДСТУ), що підвищують вимоги до будівництва, а відтак – кінцеву вартість мосту.

Фото: надано автором

По-третє, за цей час зросла вартість як будівельних матеріалів, так і зарплати будівельників, які працюють на об'єкті.

Масштабні роботи тривають на Кільцевій дорозі. В КМДА запевняли, що відкриють рух кінця року. Встигаєте?

Що стосується Кільцевої дороги. Тут мова йде про дві ділянки. Одна – це об’єкт будівництва – від просп. Рокоссовського до вул. Богатирської, а друга – це капітальний ремонт від Одеської площі до вул. Ватутіна – 3 км дороги, яку тільки минулого року Київська область передала на баланс міста.

По ділянці будівництва. Цей об’єкт дуже непростий з точки зору інженерної складової. Включає автомобільний і залізничний шляхопроводи, перекладання газопроводу та інших інженерних мереж, влаштування нового сучасного LED-освітлення, влаштування тротуарів тощо. Рух новозбудованою ділянкою запустимо до нового року. Це дасть змогу суттєво розвантажити від транзитного транспорту Мінський масив, площу Тараса Шевченка, адже фури через Кільцеву дорогу будуть рухатися напряму Житомирською трасою, не заїжджаючи в столицю.

Крім того, новозбудована ділянка поєднається з вул. Сім’ї Кульженків, яка була відреконструйована у 2019 році.

Друга ділянка, як я вже казав, це капітальний ремонт від Одеської площі до вул. Ватутіна. Там завершуються роботи з влаштування другого – середнього шару покриття. Паралельно триває капітальний ремонт дороги-дублера- вул. Лятошинського. Працюємо комплексно, це практика столиці останніх 6 років, коли на об’єктах відпрацьовується все – від інженерних мереж до дорожнього покриття, тротуарів, освітлення, а наразі – й велоінфраструктури. На цьому об’єкті вже в листопаді відновимо рух. Повністю завершимо ремонт вже у наступному році – враховуючи, що повністю замінювали інженерні мережі, верхній шар покриття чекатиме наступного року. Це нормальна європейська практика, у разі масштабних робіт з комунікаціями, дати вистоятися дорозі перед влаштуванням останнього верхнього шару покриття.

Фото: kyivcity.gov.ua Ремонт ділянки Великої Кільцевої

Нагадаю, що у минулі роки місто виконало капітальний ремонт на значній частині Київського напівкільця, що була на балансі міста. Зокрема, відремонтовано просп. Академіка Палладіна, вул. Заболотного, Кільцеву дорогу від просп. Перемоги до вул. Микільської.

Про метрополітен також хочу запитати. Судячи з повідомлень КМДА зараз повним ходом йде спорудження гілки і на Виноградар, і на Троєщину. Як просувається будівництво?

Що стосується метро на «Виноградар»: пройдено 1249,2 м правого перегінного тунелю від майбутньої ст. «Мостицька» до ст. «Сирець», наразі тривають роботи по демонтажу тунелепрохідницького механізованого комплексу «Herrenknecht», після чого розпочнеться проходка лівого тунелю. Також проведено перевлаштування комунікацій – інженерних мереж водопроводу, газопостачання, каналізації, тепломереж, телефонної каналізації та радіоефірної лінії. Роботи ведуться одночасно на декількох будівельних майданчиках.

Щодо Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на Троєщину – розпорядженням КМДА дано старт першого з п’яти етапів будівництва. Від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». Це 6 станцій, з них три станції, як я вже казав, практично побудовано в основних конструкціях. Далі будемо будувати станцію на лівому березі – «Райдужна» і 2 станції на правому березі з двома перехідними вузлами – в районі станції метро «Лук’янівська» і «Тараса Шевченка».

Фото: КП Київський метрополітен Будівництво метро на Виноградар

Ви згадували, що на Подільсько-Воскресенському мосту будуть облаштовані велодоріжки. Зараз їх багато де облаштовують. Тим не менше, еко-активісти вважають, що темпи потрібно нарощувати. Наскільки пріоритетним є цей напрямок роботи для столичної влади?

Цьому питанню приділена особлива увага. Розбудова велоінфраструктури столиці відбувається одночасно за кількома напрямками: у рамках капітальних ремонтів, за рахунок зміни схем організації дорожнього руху та збільшення кількості вулиць із суміщеним рухом велосипедного та громадського транспорту.

На сьогоднішній день в Києві облаштовано 185 кілометрів велодоріжок. І ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Вже спроєктували для подальшого облаштування в наступному році майже 100 кілометрів велодоріжок. І не тільки у центрі міста, а й на житлових масивах, у парках та скверах.

Окрім розширення веломережі, у цьому році запровадили і інші нововведення. Зокрема, на декількох вулицях влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів з обмеженням дозволеної швидкості до 20-30 км/год, що є комфортним і зручним для велосипедистів. Розпочали влаштовувати лівоповоротні зони очікування для велосипедистів, вперше в Україні встановили гумовий борт для відокремлення велосипедної смуги від зони паркування автотранспорту на вулиці Рейтарській.

Фото: Ольга Кутишенко Велодоріжка на Русанівській набережній

Вже за кілька днів синоптики обіцяють значне похолодання, тож логічним є питання, чи готові столичні комунальники до зими? Чи не заскочить зненацька столицю снігопад?

Тривають останні приготування дорожньої служби та комунальних транспортних підприємств до зими. Цього року підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» підготують 586 одиниць спеціалізованої техніки для роботи взимку.

92% цієї техніки, а це 539 одиниць, уже «одягнуті» в зимове обладнання і повністю готові до роботи. Інші 8% спецтехніки – також технічно готові, проте наразі, враховуючи теплу погоду у столиці, ще задіяні на дорожньо-будівельних роботах. У разі погіршення погодних умов переобладнання такої техніки на зимовий варіант триває кілька годин, не більше. Також уже заготовлено майже 60 тис. тонн посипальних матеріалів.

З 15 жовтня автодорівці вже розпочали цілодобове чергування із залученням частини техніки. А з 1 листопада вся зимова спецтехніка та механізми чергуватимуть у цілодобовому режимі.

Завершує підготовку до роботи взимку і громадський транспорт столиці. Для очищення трамвайних колій, контактної мережі та зупинок громадського транспорту підготовлено 40 одиниць спецтехніки КП «Київпастранс»: снігоочисники, трактори з відвалами та щітками, самоскиди, екскаватори-навантажувачі та посипальна техніка. Тож, до зими ми готові.