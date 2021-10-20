Законопроєкт № 5600: сумнівні перспективи для телеком-операторів

В Україні останні 5 років стрімко розвивається цифровізація. Це стало можливим завдяки інвестиціям мобільних операторів у 3G/4G (понад 74 млрд грн.) та доступу до нових мобільних технологій майже для 90% населення. Однак зусилля можуть зійти нанівець через невиконання державою обіцянок.

Жовтень 2019 року став надією для усіх мобільних операторів. У Маріуполі вони підписали з урядом Меморандум про подолання цифрової дискримінації між містами та селами. Представники уряду висловили розуміння масштабності зусиль цифровиків і зобов’язалися допомогти. Більше того – пообіцяли ухвалити закон про 4-річний мораторій на підвищення будь-якого фіскального тиску на галузь. Аби підкреслити серйозність намірів уряду щодо інтернетизації, президент України в 2019 році підписав указ «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного інтернету».

Минуло 2 роки, протягом яких мобільні оператори добросовісно виконують свої зобов’язання з розвитку 4G, а от обіцяний законопроєкт щодо мораторію на підвищення фіскального тиску на галузь навіть не було подано на розгляд. Натомість уряд у законопроєкті № 5600 намагається підняти ренту за радіочастоти (РЧР) на 5%. До того ж залишає підвищувальні коефіцієнти за концентрацію радіоспектра та фрагментований спектр, які вводилися тимчасово для стимулювання рефармінгу.

Передбачена законопроєктом 5-відсоткова індексація рентної плати за РЧР збільшить податкове навантаження на мобільну галузь на 102 млн грн. на рік. Прикро, що підвищення рентної плати стосуватиметься, зокрема, і частот, які вже задіяні для розвитку мобільного інтернету 4G у віддалених і важкодоступних районах.

На думку Олександра Когута, директора з регуляторного забезпечення Київстар, «в умовах глобальної фінансової кризи та падіння ринків через Covid на перший план виходить створення механізмів для перезавантаження економіки держави, зокрема створення інвестиційних стимулів. Особливо це стосується телеком-галузі, від якої залежить розвиток економіки країни та функціонування тисяч підприємств».

Очевидно, що ухвалення законопроєкту № 5600 ставить під загрозу не лише підтримку вже наявних технологій, але й розвиток нових:

● Збільшення фіскального навантаження на галузь суперечить зобов’язанням уряду за Меморандумом 2019 року і може загальмувати розвиток 4G у селах і на автодорогах.

● До радіочастот для зв’язку 2G, 3G, 4G, за які рентна плата є найвищою, застосовують передбачені законопроєктом № 5600 підвищувальні коефіцієнти. Київстар, що за 2020 рік сплатив понад 9 млрд гривень податків і зборів, через збільшення рентної плати за частоти і підвищувальні коефіцієнти змушений буде сплачувати додатково 125 млн грн. податкових платежів щороку. За ці кошти можна було б підключати до 4G-зв’язку ще понад 150 нових сіл щорічно.

Згідно з офіційними даними ДПС телеком-галузь 4 роки поспіль стабільно нарощує сплату податків на 1-2 млрд грн. на рік. І цебез будь-якої індексації ренти за радіочастоти.

● Окрім підтримки діючих частот, мобільні оператори для розвитку сучасних технологій (зокрема, 5G) потребують купівлі нових. Однак ініційована система підвищувальних коефіцієнтів, що «вимиває» фінансові ресурси операторів, робить подібні придбання нецікавим для інвесторів. Замість отримання доходу з активів держава щомісяця втрачає десятки мільйонів гривень.

● Мобільна галузь в Україні вже несе найбільший податковий тягар серед телеком-ринків Європи. За даними GSMA за 2020 рік, податки та збори «забирають» 35% доходів мобільних операторів України, тоді як у ЄС – лише 21%.

● Один із можливих неприємних наслідків збільшення фінансового навантаження – індустрії буде важко утримувати низькі ціни, до яких звикли українці.

«Допомога державі у розвитку цифровізації, розвиток нових технологій у неприбуткових, малонаселених і віддалених районах вимагає від мобільних операторів постійного пошуку джерел доходів для інвестицій та їхнього повернення в подальшому. Тому ми просимо уряд виконувати свої зобов’язання, які були надані мобільним операторам, а народних депутатів України під час розгляду законопроєкту № 5600 не підтримувати положення, які гальмують розвиток телеком-галузі», – підсумував Олександр Когут.

Представники телеком-сфери впевнені, що скасування коефіцієнтів зробить процес адміністрування рентної плати за радіочастоти простим, прозорим і зрозумілим як для платника, так і для уповноважених державних органів.