Кіберфахівці Служби безпеки України припинили використання радіочастот, які належать Збройним Силам України.
Цей частотний діапазон заборонений для використання цивільними особами.Протиправні дії підозрюваних могли спричинити блокування і нестабільну роботу каналів керування військами, інформує пресцентр СБУ.
"Співробітники СБУ задокументували, що спеціальний радіочастотний ресурс нелегально використовував місцевий інтернет-провайдер. Підприємство не мало офіційного дозволу на таку діяльність. Аби приховати порушення, комерсанти незаконно здійснювали ретрансляцію на частотах, що належать військовим", - сказано в повідомленні.
У ході санкціонованого обшуку за місцем розташування офісу провайдера правоохоронці вилучили незаконне устаткування, технічну та іншу документацію.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України встановлюється всі особи, причетні до правопорушення, та обставини протиправних дій.