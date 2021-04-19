​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ заблокувала втручання в радіочастоти підрозділів ООС на Донбасі

Місцевий провайдер незаконно здійснював ретрансляцію на частотах, що належать військовим.

СБУ заблокувала втручання в радіочастоти підрозділів ООС на Донбасі

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили використання радіочастот, які належать Збройним Силам України.

Цей частотний діапазон заборонений для використання цивільними особами.Протиправні дії підозрюваних могли спричинити блокування і нестабільну роботу каналів керування військами, інформує пресцентр СБУ.

"Співробітники СБУ задокументували, що спеціальний радіочастотний ресурс нелегально використовував місцевий інтернет-провайдер. Підприємство не мало офіційного дозволу на таку діяльність. Аби приховати порушення, комерсанти незаконно здійснювали ретрансляцію на частотах, що належать військовим", - сказано в повідомленні. 

У ході санкціонованого обшуку за місцем розташування офісу провайдера правоохоронці вилучили незаконне устаткування, технічну та іншу документацію.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України встановлюється всі особи, причетні до правопорушення, та обставини протиправних дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також