Місцевий провайдер незаконно здійснював ретрансляцію на частотах, що належать військовим.

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили використання радіочастот, які належать Збройним Силам України.

Цей частотний діапазон заборонений для використання цивільними особами.Протиправні дії підозрюваних могли спричинити блокування і нестабільну роботу каналів керування військами, інформує пресцентр СБУ.

"Співробітники СБУ задокументували, що спеціальний радіочастотний ресурс нелегально використовував місцевий інтернет-провайдер. Підприємство не мало офіційного дозволу на таку діяльність. Аби приховати порушення, комерсанти незаконно здійснювали ретрансляцію на частотах, що належать військовим", - сказано в повідомленні.

У ході санкціонованого обшуку за місцем розташування офісу провайдера правоохоронці вилучили незаконне устаткування, технічну та іншу документацію.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України встановлюється всі особи, причетні до правопорушення, та обставини протиправних дій.