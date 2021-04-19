Днями в Україні очікується дощова та вітряна погода

Найближчої доби активний циклон, який переміститься в Україну з Чорного моря, принесе дощову і вітряну погоду в південних, східних і більшості центральних областей, на решті території України дощі будуть невеликими і переважно вдень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У вівторок, 20 квітня, у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях пройдуть помірні та значні дощі, місцями з грозами, очікуються пориви вітру 17-22 м/с, температура вночі +4....+9 градусів, вдень +11...+15.

У західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та Чернігівській областях уночі без істотних опадів, удень невеликі дощі, у Карпатах із мокрим снігом, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі +1...+6, вдень +9...+14; у Карпатах уночі близько 0 градусів, вдень +2...+7.

У Києві у вівторок уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Температура вночі +2...+4, вдень +11...+13.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 20 квітня найвища температура вдень (+28,5) була в 1943 році, найнижча вночі (-2,1) у 1987 році.

У середу, 21 квітня, вночі в Україні без опадів, лише в східних і північно-східних областях невеликий дощ; удень очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі в південно-східній частині країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +2...+8, у більшості західних областей на поверхні ґрунту заморозки 0...+3, удень +11...+16. У Карпатах уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ, температура вночі близько 0 градусів, удень +2...+7.

У Києві в середу вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +4...+6, вдень +11...+13.