Жертв та постраждалих немає.

У неділю, 18 квітня, у Шевченківському районі Києва обвалився балкон.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"18 квітня о 14:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Половецькій, 14, що у Шевченківському районі столиці, сталося руйнування огороджувальних конструктивних елементів балкону. На місце події негайно прибули бійці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, а також рятувальники Київської служби порятунку", - йдеться у повідомленні.

З'яувался, що обвал стався у 9-поверховому житловому будинку на 7-му поверсі, зачепивши балкони 6-го поверху та частково 5-го.

На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.

Жертв та постраждалих немає. Причина обвалу встановлюється.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Івано-Франківську пенсіонерка померла після падіння з третього поверху разом з балконом.