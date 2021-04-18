Завтра розпочнеться прийом заявок на отримання “карантинних” 8 тис. грн

Запити можна подати через портал або застосунок Дія.

З понеділка, 19 березня, розпочнеться прийом заявок на отримання 8 тис. грн допомоги від держави для підприємців та найманих працівників у “червоних” зонах.

Про це нагадав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вони зможуть подати запит через портал або застосунок Дія.

“Тому закликаю українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання допомоги. Сподіваюся, що місцева влада теж підставить плече підтримки та збільшить виплати людям у межах своїх регіонів”, – додав він.

Нагадаємо, 9 квітня набув чинності Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня.

Відповідно до закону, фізичні особи - підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Минулого тижня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн.