У травні два військові кораблі Великобританії вирушать у Чорне море

У травні військові кораблі Королівського флоту Великобританії вирушать у Чорне море через зростання напруги між Україною та Росією.

Про це пише thetimes.co.uk.

Есмінець типу 45, озброєний зенітними ракетами, і протичовновий фрегат типу 23, відокремиться від оперативної групи авіаносців Королівського флоту в Середземному морі та пройде через Босфор до Чорного моря.

“Розміщення кораблів біля узбережжя України має на меті продемонструвати солідарність з Києвом та союзниками НАТО в регіоні після того, як президент Байден вирішив скасувати розміщення двох американських військових кораблів до Чорного моря минулого тижня, побоюючись ескалації кризи внаслідок нарощення російських військ”, – йдеться у повідомленні.

У Середземному морі для підтримки військових кораблів у стані готовності перебуватиме флагманське судно "Королева Єлизавета" з винищувачами-бомбардувальниками F35B на борту.

Нагадаємо, Росія відправила в Чорне море два великі десантні кораблі Північного флоту: "Олександр Отраковський" та "Кондопога" в суботу пройшли Босфор та увійшли в акваторію Чорного моря.

Крім того, раніше РФ заявляла про перебазування 15 суден Каспійської флотилії для "морських навчань" в Чорне море.

Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

У МЗС України такий крок назвали грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, РФ не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

Представник США в ОБСЄ заявив, що російська активність на кордоні з Україною малойомовірно пов'язана з військовими навчаннями "Запад" через час, розташування і склад задіяних російських сил. США вважають, що Україна недаремно занепокоєна цією діяльністю.