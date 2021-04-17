В Ужгороді сталася пожежа у триповерховій будівлі недіючого готелю.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“16 квітня о 23:37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у триповерховіій будівлі недіючого готелю “Родос”, що знаходиться на вул. Докучаєва в Ужгороді. Сповістили про це вогнеборців стурбовані мешканці сусідніх багатоповерхівок, коли побачили охоплений пожежею дах”, – йдеться у повідомленні.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Вогнеборці о 00:56 вони припинили розвиток пожежі та о 03:00 остаточно ліквідували її на площі 250 кв.м.

Загалом до гасіння залучили 21 вогнеборець від 14-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ужгорода та Аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

Постраждалих та травмованих немає, будівля не експлуатувалась.

Причину та суму збитків встановлять згодом правоохоронці.