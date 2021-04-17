Через дії посадовців об’єкту критичної інфраструктури завдано мільйонні збитки, точний розмір яких встановлює слідство.

В Одеській області Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану посадовцями регіональної філії “Укрзалізниці”.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За попередніми даними, зловмисники щомісяця привласнювали близько 1,5 млн грн.

Фото: СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку один з чиновників служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії. Він налагодив масштабну схему нелегального продажу підлеглими залізничних квитків. Втім, готівку від “продажу” цих квитків учасники схеми привласнювали, а не вносили до залізничних кас.

Фото: СБУ

За матеріалами слідства, зловмисники щоденно привласнювали приблизно 50 тис. грн. Через дії посадовців об’єкту критичної інфраструктури завдано мільйонні збитки, точний розмір яких встановлює слідство.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали “на гарячому” організаторів оборудки, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання частини щоденної “виручки”.

Фото: СБУ

У ході обшуків за місцем проживання та в автотранспортних засобах підозрюваних правоохоронці вилучили службову документацію, майже 200 тисяч гривень та $3 тисячі, комп’ютерну техніку і мобільні термінали із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам схеми про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

“Документування протиправної діяльності проводилось оперативниками Управління СБУ в Одеській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеса”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на "Укрзалізниці" провели обшуки через корупцію при закупівлях.