ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції
ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції
Закарпатська церковна аномалія: погляд з Києва
Закарпатська церковна аномалія: погляд з Києва
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через заморозки
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через заморозки
У New York Times обурилися спорядженням збірної Росії на Олімпіаду в Токіо
У New York Times обурилися спорядженням збірної Росії на Олімпіаду в Токіо
Джо Байден Путіну: "Час зайнятися деескалацією"
Джо Байден Путіну: "Час зайнятися деескалацією"
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Володимир Бугров: «До будь-якої влади університетське середовище завжди налаштоване критично»
Володимир Бугров: «До будь-якої влади університетське середовище завжди налаштоване критично»
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
ГоловнаСуспільствоПодії

На Хмельниччині згоріла дерев’яна церква

Причину займання з'ясовують.

У Хмельницькій області рятувальники гасили пожежу дерев’яної церкви.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“16 квітня о 20:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної церкви, що в с. Баговиця Кам’янець-Подільського району”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

До місця пожежі було направлено чергові караули надзвичайників 2 Державного пожежно-рятувального загону.

На час прибуття перших підрозділів вогонь вже повністю охопив будівлю церкви, та горіння відбувалося на площі майже 180 кв. м. Швидкому поширенню вогню сприяли пізній час повідомлення, дерев’яні конструкції будівлі, значна відстань до населеного пункту (15 кілометрів).

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Загоряння вдалося ліквідувати о 21:43. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

Травмованих та загиблих на місці події не було.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Всього для ліквідації пожежі було залучено 15 надзвичайників та 5 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, торік у грудні на Львівщині згоріла дерев’яна церква, у пожежі постраждав 17-річний хлопець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також