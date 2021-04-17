У Хмельницькій області рятувальники гасили пожежу дерев’яної церкви.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“16 квітня о 20:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної церкви, що в с. Баговиця Кам’янець-Подільського району”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

До місця пожежі було направлено чергові караули надзвичайників 2 Державного пожежно-рятувального загону.

На час прибуття перших підрозділів вогонь вже повністю охопив будівлю церкви, та горіння відбувалося на площі майже 180 кв. м. Швидкому поширенню вогню сприяли пізній час повідомлення, дерев’яні конструкції будівлі, значна відстань до населеного пункту (15 кілометрів).

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Загоряння вдалося ліквідувати о 21:43. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

Травмованих та загиблих на місці події не було.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Всього для ліквідації пожежі було залучено 15 надзвичайників та 5 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, торік у грудні на Львівщині згоріла дерев’яна церква, у пожежі постраждав 17-річний хлопець.