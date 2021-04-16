Киянина засудили до одного року позбавлення волі за домашнє насильство

Обвинуваченого було взято від варту у залі суду.

Голосіївська окружна прокуратура Києва домоглася реального покарання для 41-річного чоловіка, який систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство над дружиною.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Установлено, що чоловік систематично застосовував фізичне насильство відносно дружини, ображав її нецензурними словами, залякував та принижував, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Проте, накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку", - йдеться у повідомленні.

Вироком Голосіївського районного суду міста Києва обвинуваченого було визнано винним у вчиненні домашнього насильства та засуджено до одного року позбавлення волі.

Обвинуваченого взято від варту у залі суду.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства". Президент назвав домашнє насильство "другою проблемою після ковіду".

Зазначимо, що генсек ООН заявив про збільшення випадків домашнього насильства в умовах карантину.

У лютому минулого року в Україні запустили в тестовому режимі гарячу лінію із запобігання домашньому насильству.Поліція також анонсувала запуск груп реагування по всій Україні.

У листопаді 2019 року суд виніс перший у Києві вирок за домашнє насильство - 33-річного чоловіка, який систематично знущався з дружини, заарештували на три місяці.