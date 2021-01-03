"Він мене вдарив ногою в щелепу, а я відповіла йому праскою" - пояснила свій вчинок патрульним заявниця.

В Києві після сімейної бійки госпіталізували чоловіка та дружину.

Про це повідомила Патрульна поліція в своєму Telegram-каналі.

"Не у всіх свята проходять весело. Наприклад, подружжю, що проживає у будинку на вулиці Маршала Тимошенка, знадобилася шпиталізація", - йдеться у повідомленні.

Патрульні, які прибули на виклик та побачили у квартирі жінку та чоловіка, у якого була серйозна рана голови. Як пояснили мешканці, у них виник конфлікт, який закінчився бійкою. Чоловік вдарив жінку ногою в обличчя, а та його - праскою в голову.

"Він мене вдарив ногою в щелепу, а я відповіла йому праскою" - так пояснила свій вчинок патрульним заявниця.

Патрульні викликали на місце медиків та слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям учасників.

Нагадаємо, у 2020 році до поліції надійшло на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж позаторік.

У вересні минулого року президент Володимир Зеленський назвав домашнє насилля другою після ковіду проблемою в Україні. Президент підписав указ про запобігання домашньому насильству.

У квітні МВС запустило в Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству.