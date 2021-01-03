На Донеччині у пожежі загинуло дві людини

У Донецькій області внаслідок пожежі померло дві людини, одна людина – у лікарні.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Донецькій області.

“2 січня о 18:57 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку, яка виникла по вул. Нова у селищі Мелекіно, що у Мангушському районі Донецької області”, – йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС встановили, що горить двоповерховий житловому будинок по всій площі й негайно приступили до ліквідації пожежі.

До їх прибуття місцеві мешканці вивели з будинку на свіже повітря трьох людей: 60-річного і 57-річного чоловіка і 51-річну жінку. Постраждалих госпіталізували, однак 3 січня жінка і 60-річний чоловік померли.

Пожежу локалізовано о 20:12, ліквідовано о 20:28. Причини та обставини події встановлюють фахівці.

Пожежу гасили 10 рятувальників.

Нагадаємо, в Одесі по вулиці Керченська, 31 загорівся двоповерховий житловий будинок, у результаті загинув чоловік.