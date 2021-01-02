За 2020 рік в авіакатастрофах загинули 299 людей, найбільше - через збиття літака МАУ в Ірані

Упродовж 2020 року у світі зменшилася кількість авіарейсів та кількість аварій літаків, адже більшість країн світу закривали кордони та запроваджували інші обмеження на подорожі. Водночас кількість загиблих в авіакатастрофах зросла і становить 299 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані нідерландської консалтингової компанії To70.

У 2020 році, за підрахунками компанії, сталися 40 аварій великих комерційних пасажирських літаків, п’ять катастроф були смертельними. У 2019 році сталися 86 аварій, вісім з яких були смертельними. Тоді загинули 257 осіб.

За даними ресурсу Flightradar24, торік число пасажирських авіарейсів зменшилося на 42% - до 24,4 млн.

За даними ресурсу Flightradar24, кількість пасажирських авіарейсів у 2020 році упала на 42% — до 24,4 мільйона.

Більшість людей (176), які загинули у 2020 році в авіакатастрофах - це пасажири та екіпаж літака «Міжнародних авіаліній України», збитого неподалік летовища у Тегерані 8 січня 2020 року.

98 осіб загинули під час катастрофи пакистанського авіалайнера, який зазнав аварії у травні 2020 року.

За останні 20 років кількість смертей унаслідок авіакатастроф зменшилася, кажуть у Мережі авіаційної безпеки. Зокрема, у 2005 році на борту комерційних пасажирських рейсів загинули 1015 осіб, а за останні 5 років у середньому стається 14 смертельних аварій, у яких гинуть 345 осіб.

Найбезпечнішим роком в авіації вважається 2017-й. Тоді у всьому світі сталося лише дві аварії зі смертельними наслідками з участю регіональних літаків, загинули 13 осіб.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України членам екіпажу рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", які загинули внаслідок катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - 11 українців.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.