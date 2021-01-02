У Беринговому морі вирує надпотужний шторм з 18-метровими хвилями
У Беринговому морі вирує надпотужний шторм з 18-метровими хвилями
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Суд заарештував Микитася за півтори години до Нового року
Суд заарештував Микитася за півтори години до Нового року
Два українські телеканали другий рік поспіль вмикають новорічне поздоровлення Порошенка замість Зеленського
Два українські телеканали другий рік поспіль вмикають новорічне поздоровлення Порошенка замість Зеленського
В Україні збільшився розмір пенсій
В Україні збільшився розмір пенсій
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Відсьогодні набула чинності єдина ціна на електроенергію
Відсьогодні набула чинності єдина ціна на електроенергію
ГоловнаСуспільствоЖиття

За 2020 рік в авіакатастрофах загинули 299 людей, найбільше - через збиття літака МАУ в Ірані

У катастрофі літака МАУ загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - 11 українців.

За 2020 рік в авіакатастрофах загинули 299 людей, найбільше - через збиття літака МАУ в Ірані
Фото: EPA/UPG

Упродовж 2020 року у світі зменшилася кількість авіарейсів та кількість аварій літаків, адже більшість країн світу закривали кордони та запроваджували інші обмеження на подорожі. Водночас кількість загиблих в авіакатастрофах зросла і становить 299 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані нідерландської консалтингової компанії To70.

У 2020 році, за підрахунками компанії, сталися 40 аварій великих комерційних пасажирських літаків, п’ять катастроф були смертельними. У 2019 році сталися 86 аварій, вісім з яких були смертельними. Тоді загинули 257 осіб.

За даними ресурсу Flightradar24, торік число пасажирських авіарейсів зменшилося на 42% - до 24,4 млн.

За даними ресурсу Flightradar24, кількість пасажирських авіарейсів у 2020 році упала на 42% — до 24,4 мільйона.

Більшість людей (176), які загинули у 2020 році в авіакатастрофах - це пасажири та екіпаж літака «Міжнародних авіаліній України», збитого неподалік летовища у Тегерані 8 січня 2020 року.

98 осіб загинули під час катастрофи пакистанського авіалайнера, який зазнав аварії у травні 2020 року.

За останні 20 років кількість смертей унаслідок авіакатастроф зменшилася, кажуть у Мережі авіаційної безпеки. Зокрема, у 2005 році на борту комерційних пасажирських рейсів загинули 1015 осіб, а за останні 5 років у середньому стається 14 смертельних аварій, у яких гинуть 345 осіб.

Найбезпечнішим роком в авіації вважається 2017-й. Тоді у всьому світі сталося лише дві аварії зі смертельними наслідками з участю регіональних літаків, загинули 13 осіб.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України членам екіпажу рейсу PS752  "Міжнародних авіаліній України", які загинули внаслідок катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - 11 українців.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також