Українські прикордонники отримають ще 10 французьких гелікоптерів

Для гвинтокрилів облаштували два ангари у Харківській області і по одному ангару на Сумщині та у Києві.

Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України планує отримати цього року десять французьких гелікоптерів Airbus Н125 від компанії Airbus Helicopter.

Про це інформує пресслужба прикордонників.

“Планується, що ці машини уже прибудуть з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

У ДПСУ зазначили, що торік Київ отримав від французів два аналогічних гвинтокрили.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зауважив, що вони у 4-5 разів більш економічні у порівнянні з Мі-8, які є на озброєнні відомства.

Протягом року гвинтокрили налітали майже 460 годин. Їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу. При цьому, навчання нерідко поєднувалося з повітряним моніторингом українського кордону.

Фото: ДПСУ

Зараз у службі вже підготували 6 фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також 64 механіків.

У 2020 році для Н125 облаштували два ангари у Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара у Чернігівській області.

Нагадаємо, що у межах міжурядової угоди з Францією та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту прикордонники очікують отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125.