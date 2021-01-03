В Україні сьогодні туман, “жовтий” рівень небезпеки

Туман утримається у північних, центральних та південних областях.

Сьогодні, 3 січня у першій половині дня у північних, центральних та південних областях утримається туман.

Про це повідомила пресслужба ДСНС з посиланням дані на УкрГідрометцентру.

Видимість 200-500 м – І рівень небезпеки, жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг”, – попереджають рятувальники.

Нагадаємо, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря в Україні складає 1-6 градусів морозу, у східних, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах 7-8 градусів морозу.