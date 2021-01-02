У неділю в Україні без опадів, удень до +11 тепла

У Києві вдень до +4-х.

У неділю, 3 січня, в Україні без опадів, удень - від 0 до 11° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Укрінформ.

Уночі та вранці у Карпатах, південній частині, східних та більшості центральних областей місцями тумани. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини місцями 6-11° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 3 січня сухо, вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

На Київщині також без опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У понеділок, 4 січня, в Україні сухо, 5 січня у західних областях дощ, в горах із мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (вночі у східних та Сумській областях 1-6° морозу, в західних областях та на крайньому півдні країни 0-5° тепла, вдень у західних та більшості південних областей 2-7°, на півдні Одещини та місцями в Криму 8-11° тепла).

У Києві та столичному регіоні 4-5 січня без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу.

6-7 січня в Україні часом дощ, вночі з мокрим снігом (6 січня у південних та центральних, 7 січня вночі у північних, вдень в більшості західних та південних областей без опадів). Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла, у південних областях вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та Київській області невеликий дощ з мокрим снігом, вночі 7 січня без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.