Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця

У Київській області вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Завтра, 28 грудня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Про це інформує пресслужба МВС з посиланням на Укргідрометцентр.

У південних, центральних, західних та північних областях – ожеледь, на дорогах – ожеледиця (І рівень небезпечності).

У Київській області 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

Водіїв та пішоходів закликали бути максимально уважними та обережними.

Нагадаємо, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.