На Донбасі окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї

Сьогодні, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку РФ.

Про це інформує пресцентр штабу проведення ООС.

Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населеного пункту Березове, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Окрім того, у районі проведення ООС сапери ДСНС сьогодні розмінували більше 2 гектарів території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 25 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, окупанти, зокрема, обстріляли приватний будинок у Водяному.