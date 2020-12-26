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На Донбасі окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї

Зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку РФ.

На Донбасі окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї
Фото: pravda.com.ua

Сьогодні, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку РФ.

Про це інформує пресцентр штабу проведення ООС.

Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населеного пункту Березове, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Окрім того, у районі проведення ООС сапери ДСНС сьогодні розмінували більше 2 гектарів території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 25 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, окупанти, зокрема, обстріляли приватний будинок у Водяному.

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