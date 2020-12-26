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Поліція затримала мікроавтобус з 27 мішками бурштину

Правоохоронці вилучили 700 кг бурштину.

У Житомирській області поліцейські затримали автомобіль з 700 кг бурштину.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

Так, у Новоград-Волинському районі патрульні Рівненщини наздогнали та примусово зупинили мікроавтобус Nissan. Його водій проігнорував вимоги поліцейських у сусідній області.

Під час огляду з’ясувалось, що керманич перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.

51-річний водій запропонував патрульним 1000 євро за безперешкодне продовження свого руху.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції, працівники якої задокументували кримінальні правопорушення. Так, виявлене каміння було вилучено, призначено його експертне дослідження.

Досудове розслідування проводиться за ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Водночас поліцейські задокументували обставини пропонування неправомірної вигоди патрульним. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин.

Відтак чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за вказані діяння. Також поліцейські з’ясовують походження та призначення вантажу.

Нагадаємо, мешканець Рівного намагався вивезти з України понад 5 кг унікального бурштину-сирцю.

Наприкінці вересня CБУ заблокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії. Тоді правоохоронці вилучили 833 кг бурштину вартістю майже 4 млн грн.

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