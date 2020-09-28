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CБУ заблокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії

Правоохоронці вилучили 833 кг бурштину вартістю майже 4 млн грн.

CБУ заблокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України заблокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину до однієї з азійських країн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес громадянин однієї з Закавказьких держав спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку "сонячного каміння" зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Слідство встановило, що ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Фото: пресслужба СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину, зокрема 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння, 263 кг необробленого каменя загальною вартістю майже 4 мільйони гривень. Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп’ютерну техніку та інші підтверджувальні матеріали протиправної діяльності. 

Фото: пресслужба СБУ

Зараз вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, сьогодні СБУ заблокувала схему реалізації фальсифікованих ліків на мільйони гривень. За попередніми оцінками, обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 мільйонів гривень на рік.

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