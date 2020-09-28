Служба безпеки України заблокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину до однієї з азійських країн.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес громадянин однієї з Закавказьких держав спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку "сонячного каміння" зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області", - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".
Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину, зокрема 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння, 263 кг необробленого каменя загальною вартістю майже 4 мільйони гривень. Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп’ютерну техніку та інші підтверджувальні матеріали протиправної діяльності.
Зараз вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.
Нагадаємо, сьогодні СБУ заблокувала схему реалізації фальсифікованих ліків на мільйони гривень. За попередніми оцінками, обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 мільйонів гривень на рік.