У ДПСУ не виключають причетність окремих співробітників митного посту до сприяння переміщенню контрабади через державний кордон.

В ніч з 25 на 26 вересня співробітники Держприкордонслужби затримали псевдодипломата, який намагався перевезти до Угорщини повний мікроавтобус сигарет без акцизних марок.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Інцидент стався на митному пості "Тиса" Закарпатської митниці ДФС.

"Під час перевірки документів водія, громадянина України, прикордонники встановили повну підробку дипломатичної картки і додатку до неї, які він надав. В ході подальшої перевірки було встановлено, що і номери автомобіля “Mercedes” з дипломатичними знаками також підроблені. Тому після прибуття до місця події представників ГУ ДФС в Закарпатській області, спільною слідчо-оперативною групою у складі оперативних співробітників Чопського прикордонного загону та співробітників органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, був оглянутий і мікроавтобус. З’ясувалося, що автомобіль був вщерть заповнений сигаретами "Compliment" та "Lifa" без марки акцизного збору України", - йдеться в повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Наразі Державну фіскальну службу повідомлено про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 204 ККУ - "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". У діях водія також вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

"Не виключається можлива причетність окремих співробітників митного поста до сприяння переміщенню через державний кордон України тютюнових виробів", - зазначається в повідомленні.

Наразі тривають процесуальні заходи.

Нагадаємо, у Закарпатській області затримали чоловіка, який під час обшуку стріляв у поліцейських. Інцидент стався у селі Руські Комарівці біля Ужгорода.