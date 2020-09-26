АН-26, що впав біля Чугуєва, спробують зібрати до початкового стану - віцепрем’єр Уруський

Транспортування літака здійснять тільки після того, як завершаться процедури з тілами загиблих.

Уламки літака АН-26, що впав на Харківщині 25 вересня, доставлять на спеціальний майданчик. Експерти спробують зібрати його до початкового стану.

Про це в ефірі телеканалу "Україна-24" розповів віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості, голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи АН-26 Олег Уруський.

"У нас в плані в першу чергу отримати бортовий самописець, щоб на підставі цього самописця зробити аналіз останніх хвилин життя цього транспорту. Після цього літак буде доставлений на спеціальний майданчик, де фахівцями буде проведена максимальне розбирання його в початковий стан", - сказав Уруський.

Він уточнив, що про транспортування літака можна буде говорити тільки після того, як завершаться процедури з тілами загиблих.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеродрому біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Літак виконував тренувальні польоти. На його борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 22 загиблих. Двом курсантам вдалося вижити в катастрофі. Згодом один з них помер в лікарні від важких травм - у нього було обпечені 90% тіла. Другий курсант В'ячеслав Золочевський - знаходиться у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.

За йго словами очільника Міноборони Андрія Тарана, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Міноборони пообіцяло виплатити сім'ям загиблих по 1,5 млн грн допомоги.

Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби.