Попередня причина падіння Ан-26: відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю, - міністр оборони

Міністр оборони Андрій Таран назвав попередні причини падіння військового літака АН-26 біля Чугуєва, внаслідок чого загинули щонайменше 23 людини. Про це він повідомив під час брифінгу на місці трагедії у суботу вранці, передає сайт Міноборони.

"За попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не сам двигун, а один з його датчиків", - йдеться у повідомленні.

Попередній аналіз дає підстави вважати, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю, зазначив міністр.

За його словами, двигун літака мав у запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту. Літак вироблений у 1977 році, тобто йому 43 роки. Очільник Міноборони розповів, що машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт.

Він також підкреслив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав працювати ще до 23.00.

"Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот - інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком", - розповів Таран.

Остаточні висновки щодо причин катастрофи будуть зроблені після розшифрування бортових самописців. Вони вціліли, однак з літак їх ще не вилучили.

Нагадаємо, літак АН-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії увечері знайшли тіла 22 загиблих, у суботу вранці рятувальники повідомили, що кількість жертв зросла до 23. Двоє курсантів вижили, один із них перебуває у вкрай важкому стані. Пошуки ще двох осіб тривають.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Президент Володимир Зеленський заявив про створення урядової комісії для розслідування всіх обставин та причин трагедії. До її складу увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші посадові особи. Головою комісії призначений віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.