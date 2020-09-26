Міністр оборони розповів хронологію катастрофи Ан-26 біля Чугуєва

Міністр оборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи військового літака Ан-26 біля Чугуєва, внаслідок якої загинули щонайменше 23 особи.

Міністр дав брифінг для преси на місці трагедії, повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко.

У п’ятницю екіпаж літака АН-26 ЗСУ виконував штатний політ з навчання курсантів штурманській справі. Досвід польотів у командира судна був близько 800 годин.

За планом літак повинен був зробити до 10 злетів і посадок по 15 хвилин кожен, починаючи з 18:30 і до 23 години, відпрацьовуючи стандартну процедуру навчання.

За словами міністра оборони, після кожної посадки літак оглядали технічні фахівці, і тоді він злітав знову.

Близько 20:38 командир судна повідомив диспетчеру про проблеми з лівим двигуном. Однак був у цілому спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами.

"Видимість була ясною. Вітер мінімальний. Пілот, майор Богдан Кишеня сотні разів робив захід на посадку на рідному для нього аеродромі. Через 8-9 хвилин командир корабля сказав диспетчеру, що готовий до посадки. Через хвилину-дві літак пропав з радарів, впав на землю і загорівся", - повідомив міністр.

Таран зазначив, що про причини трагедії можна буде говорити лише після розшифрування бортових самописців.

У суботу вранці пресслужба ДСНС повідомила, що "чорні ящики" знайдено, однак із літака їх ще не вилучили.

Нагадаємо, літак АН-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії увечері знайшли тіла 22 загиблих, у суботу вранці рятувальники повідомили, що кількість жертв зросла до 23. Двоє курсантів вижили, один із них перебуває у вкрай важкому стані. Пошуки ще двох осіб тривають.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Президент Володимир Зеленський заявив про створення урядової комісії для розслідування всіх обставин та причин трагедії. До її складу увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші посадові особи. Головою комісії призначений віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.