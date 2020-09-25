В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа

За попередньою інформацією горить будівля по вул. Чоботарській.

В районі Центрального ринку в Харкові сталась масштабна пожежа. Про це повідомляють очевидці з місця події.

"Велика пожежа на Центральному ринку", - повідомляє харківський Telegram-канал "Харків 1654".

Як повідомляє видання Status Quo, за попередньою інформацією горить будівля по вул. Чоботарській. Офіційна інформація уточнюється.

Очевидці також публікують відео з місця події.

Нагадаємо, біля Чугуєва на Харківщині сьогодні ввечері впав Військовий літак АН-26 Повітряних Сил ЗСУ. На борту перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ та члени екіпажу. Станом на 22 годину підтверджена загибель 22 осіб. Двоє виживших у важкому стані доставлені у лікарню.