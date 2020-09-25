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Окупанти відкрили вогонь у бік українських позицій біля Авдіївки

У штабі ООС констатують відсутність бойових втрат.

Окупанти відкрили вогонь у бік українських позицій біля Авдіївки
Фото: EPA/UPG

Від початку поточної доби, 25 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, здійснивши постріли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

"Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я наших військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували", - йдеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів немає.

Нагадаємо, 24 вересня окупанти порушили режим тиші на Донбасі біля Кам’янки.

Міноборони повідомило, що російські найманці проводять позапланові тактичні навчання на Донбасі одночасно з військовими навчаннями Збройних сил Російської Федерації "Кавказ-2020".

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