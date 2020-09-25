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Бойовики повністю заблокували КПВВ "Мар’їнка"

Для пропуску через лінію розмежування діють три пропускні пункти.

Бойовики повністю заблокували КПВВ "Мар’їнка"
Фото: ДПСУ

Російські збройні формування продовжували блокування руху людей через гуманітарні дорожні коридори з тимчасово окупованою Донеччиною.

Так, навпроти контрольного пункту "Новотроїцьке" за тиждень окупанти розблоковували рух двічі. Рух через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Мар’їнка" був повністю заблокований з боку окупантів, інформує Державна прикордонна служба.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 166 громадян та 23 транспортні засоби потрапили на контрольовану Україною територію, водночас 467 громадян та 61 транспортний засіб прослідували на окуповану бойовиками територію.

Фото: ДПСУ

"Крім того, цього тижня через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованого Донецька прослідували 8 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для потреб цивільного населення міжнародна організація направила продуктові та гігієнічні набори, будівельні матеріали. Загальна вага гуманітарного вантажу склала понад 171 тонну", - сказано в повідомленні.

Пропускні операції у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" здійснюються щоденно. За тиждень в цьому КПВВ на тимчасово окуповану територію України прослідували 10 889 осіб, а на контрольовану територію 8774 осіб.

У ДПСУ нагадують, що за рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкриті для пропуску через лінію розмежування три КПВВ. Відповідно до осіннього графіку контрольні пункти функціонують щоденно з 07:00 до 18:30.

Раніше повідомляли, що на Луганщині почали будувати додатковий пункт пропуску на окуповану територію.

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