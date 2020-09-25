"Повний пакет" продавали за 10 тисяч доларів США.

Співробітники Служби безпеки України викрили злочинне угруповання, учасники якого підробляли та збували документи державного зразка.

Фото: пресцентр СБУ

До складу групи входило двоє жителів Київської області, які виготовляли "липові" документи. Двоє мешканців Житомирщини, колишніх працівників міграційної служби відповідали за роботу з "клієнтами", інформує пресцентр СБУ.

Для виготовлення фальшивих документів ділки облаштували два цехи у приватних будинках у невеликих селищах міського типу на Київщині. На замовлення вони робили, зокрема, паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи про вищу освіту, технічні паспорти, акти на право власності на землю.

Фото: пресцентр СБУ

Фото: пресцентр СБУ

Фото: пресцентр СБУ

Для прикладу, максимальну ціну зловмисники встановили на "повний пакет" - 10 тисяч доларів США. Паспорт громадянина України коштував 1500 доларів, ID-картка - вдвічі дорожче.

Зловмисники "працювали" впродовж року і щомісяця "обслуговували" до півсотні клієнтів, зокрема й іноземців.

За результатами спецоперації на території Житомирщини та Київщини оперативники спецслужби затримали чотирьох учасників групи та блокували роботу двох цехів із виготовлення підроблених документів.

Під час проведення п’яти санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів та у цехах правоохоронці вилучили 30 готових документів, зокрема паспорти громадян України та майже 700 бланків для виготовлення нових фальшивок.

Триває досудове розслідування.