Стала відома причина аварії на газогоні біля Чабанів

Розгерметизація газогону біля Чабанів Київської області, найімовірніше, сталася через брак при будівництві.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Оператор ГТС України".

"Наразі продовжує працювати Комісія з розслідування причин інциденту, але виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталась через невідповідної якості зварне з’єднання, допущене при будівництві газогону", - сказав головний інженер компанії Юрій Зябченко.

Він наголосив на тому, що станом на сьогодні газогін КЗУ-1 відновлений для транспортування газу в штатному режимі, аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці біля смт Чабани Київської області були проведені в установлений термін та завершені 18 вересня.

Зазначається, що оператор ГТС вже передбачив заходи, які мають унеможливити виникнення подібних інцидентів у подальшому. Зокрема, додаткову увагу приділять газогонам, які проходять поблизу населених пунктів.

Зараз розробляють окрему програму додаткових обстежень та відповідно капітального ремонту трубопроводу з перевипробуванням на певних ділянках. За оцінками ОГТСУ, це дасть можливість трикратно підвищити надійність таких газопроводів та виключити повторення аварійних ситуацій з причин руйнування монтажних з’єднань, на яких був допущений брак при будівництві.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня поблизу смт Чабани Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой–Помари–Ужгород), який постачає газ у Європу. Упродовж години фахівці ліквідували витік газу. Жертв і потерпілих немає.

За фактом розгерметизації газової магістралі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

17 вересня критичні наслідки розгерметизації газової магістралі у Чабанах ліквідували. В ОГТСУ зазначили, що перебоїв із постачанням газу споживачам в Україні та за кордоном не було.

18 вересня газогін біля Чабанів було відновлено для транспортування газу.