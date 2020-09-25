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Стала відома причина аварії на газогоні біля Чабанів

Витік газу стався в ніч на 15 вересня.

Стала відома причина аварії на газогоні біля Чабанів
Фото: EPA/UPG

Розгерметизація газогону біля Чабанів Київської області, найімовірніше, сталася через брак при будівництві.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Оператор ГТС України".

"Наразі продовжує працювати Комісія з розслідування причин інциденту, але виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталась через невідповідної якості зварне з’єднання, допущене при будівництві газогону", - сказав головний інженер компанії Юрій Зябченко.

Він наголосив на тому, що станом на сьогодні газогін КЗУ-1 відновлений для транспортування газу в штатному режимі, аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці біля смт Чабани Київської області були проведені в установлений термін та завершені 18 вересня.

Зазначається, що оператор ГТС вже передбачив заходи, які мають унеможливити виникнення подібних інцидентів у подальшому. Зокрема, додаткову увагу приділять газогонам, які проходять поблизу населених пунктів.

Зараз розробляють окрему програму додаткових обстежень та відповідно капітального ремонту трубопроводу з перевипробуванням на певних ділянках. За оцінками ОГТСУ, це дасть можливість трикратно підвищити надійність таких газопроводів та виключити повторення аварійних ситуацій з причин руйнування монтажних з’єднань, на яких був допущений брак при будівництві.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня поблизу смт Чабани Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой–Помари–Ужгород), який постачає газ у Європу. Упродовж години фахівці ліквідували витік газу. Жертв і потерпілих немає.

За фактом розгерметизації газової магістралі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

17 вересня критичні наслідки розгерметизації газової магістралі у Чабанах ліквідували. В ОГТСУ зазначили, що перебоїв із постачанням газу споживачам в Україні та за кордоном не було.

18 вересня газогін біля Чабанів було відновлено для транспортування газу.

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