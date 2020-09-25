Окупанти на Донбасі проводять військові навчання одночасно з "Кавказ-2020"

Одночасно з військовими навчаннями Збройних сил Російської Федерації "Кавказ-2020" позапланові тактичні навчання проводять російські найманці на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на фоні проведення стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ «Кавказ-2020» командування оперативного угруповання російських окупаційних військ наростило проведення заходів оперативної та бойової підготовки. Зокрема, впродовж цього тижня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти проводили позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілецьких бригад, стрільби артилерії, у т.ч. реактивних систем залпового вогню, та бойових машин", - сказав він.

Водночас на окремих напрямках вздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію чергових артилерійських підрозділів зі складу гаубично-самохідних дивізіонів та посилив спостереження за передовими позиціями Об’єднаних сил Збройних сил України з використанням технічних засобів розвідки з метою уточнення цілей для вогневого ураження.

Нагадаємо, на півдні України з 22 по 25 вересня проводяться стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля-2020".