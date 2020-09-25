В Україні оновили епідемічні зони, Київ перейшов у жовту
В Україні оновили епідемічні зони, Київ перейшов у жовту
Битва за «Мотор Січ»: оборонно-промисловий квест для Києва
Битва за «Мотор Січ»: оборонно-промисловий квест для Києва
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
Ексголова НСЗУ розповіла, скільки лікарів звільнилися за п'ять місяців від старту реформи вторинної медицини
Ексголова НСЗУ розповіла, скільки лікарів звільнилися за п'ять місяців від старту реформи вторинної медицини
На вулиці Саксаганського в Києві знесли 150-річну садибу
На вулиці Саксаганського в Києві знесли 150-річну садибу
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти на Донбасі проводять військові навчання одночасно з "Кавказ-2020"

На окремих напрямках вздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію артилерійських підрозділів.

Окупанти на Донбасі проводять військові навчання одночасно з "Кавказ-2020"
Фото: mignews.com.ua

Одночасно з військовими навчаннями Збройних сил Російської Федерації "Кавказ-2020" позапланові тактичні навчання проводять російські найманці на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на фоні проведення стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ «Кавказ-2020» командування оперативного угруповання російських окупаційних військ наростило проведення заходів оперативної та бойової підготовки. Зокрема, впродовж цього тижня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти проводили позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілецьких бригад, стрільби артилерії, у т.ч. реактивних систем залпового вогню, та бойових машин", - сказав він.

Водночас на окремих напрямках вздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію чергових артилерійських підрозділів зі складу гаубично-самохідних дивізіонів та посилив спостереження за передовими позиціями Об’єднаних сил Збройних сил України з використанням технічних засобів розвідки з метою уточнення цілей для вогневого ураження.

Нагадаємо, на півдні України з 22 по 25 вересня проводяться стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля-2020".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також