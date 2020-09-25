Великий розпродаж в’язниць: Мін'юст виставив на продаж виправний центр у Коцюбинському

Міністерство юстиції виставило на продаж виправний центр місті Коцюбинське Київської області.

Про це повідомив голова Мін'юсту Денис Малюська.

"Великий розпродаж в’язниць триває, і ми наближаємось до перших продажів. Поки потенційні покупці знайомились із лотами, ми визначили стартову ціну першого - виправного центру у Коцюбинському неподалік від Києва. На аукціоні вона становитиме близько 230 млн гривень. Найближчими тижнями отримаємо усі необхідні погодження та почнемо офіційний продаж", - написав Малюська у фейсбуці.

Він також зазначив, що платні камери у СІЗО також показують чудові результати.

"У Києві ми відкрили жіночу платну камеру та одну додаткову чоловічу. Незважаючи на найбільшу вартість київських камер (у порівнянні з іншими містами), попит тут теж найбільший і до відкриття додаткових камер вільних місць не було", - розповів міністр.

Він наголосив, що гроші від платних камер спрямовуютьсяна ремонт безкоштовних камер.

"І тут другим серед некиївських СІЗО результати продемонстрував Миколаїв, де уже відремонтували дві невеликих безкоштовних камери", - додав Малюська.

Нагадаємо, за даними Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, в Україні зараз 27 законсервованих в'язниць і ще 9 збираються закрити незабаром. Ще 12 виправних центрів будуть закриті, якщо депутати приймуть закон про альтернативні види покарань.

Використовувати непотрібні в'язниці для розвантаження переповнених слідчих ізоляторів неможливо, тому що вони побудовані як бараки, а режим для слідчих ізоляторів передбачає камерне утримання. По-друге, слідчі ізолятори прив'язані до обласних центрів, де постійно відбуваються судові засідання і проводяться слідчі дії за безпосередньою участю ув'язнених.

У грудні 2016-го Міністерство юстиції повідомляло, що віддасть у приватні руки будівлю Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві та Львівського СІЗО. Натомість майбутні власники цих будинків повинні побудувати нові слідчі ізолятори.

Міністерство юстиції анонсувало великий розпродаж в'язниць протягом літа-осені 2020 року. Голова відомства Малюська зазначив, що великий розпродаж в'язниць має перерости у велике будівництво.