Малюська похвалився, що Мін’юст почне використовувати штучний інтелект

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що міністерство почне використовувати програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту "Кассандра" для аналізу ймовірності повторного порушення закону злочинцем.

Про це очільник відомства повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"Покарання за злочин встановлює суд, але для того, щоб йому допомогти в цьому, існує документ під назвою "Досудова доповідь", який готують співробітники пробації. Це частина Міністерства юстиції. У цьому документі описується особистість обвинуваченого, а також оцінка ймовірності здійснення ним нових злочинів. Відповідно, "Кассандра" цей процес автоматизує", - розповів Малюська.

Міністр пояснив, що співробітник пробації, проставивши відповіді на запитання в межах програмного забезпечення, отримує оцінку ймовірності скоєння нового злочину від 0 до 97. Така оцінка здійснюється алгоритмом, який із того чи іншого питання дає бали, а потім їх підсумовує.

"Незабаром "Кассандра" навчиться самостійно визначати, скільки балів потрібно надавати за відповідь на те чи інше запитання. А за кілька років у нас буде великий масив даних, за результатами машинного навчання, за яким "Кассандра" навчиться аналізувати відповіді не тільки на перелік простих запитань, а й аналізувати всі інші дані, які є про злочинця", - зазначив Малюська.

Нагадаємо, у липні Мін'юст запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери СІЗО. Малюська похвалився успішністю такої ідеї. За словами міністра, лише у перші кілька годин після запуску послуги було придбано щонайменше чотири такі сертифікати, що принесло на рахунки Мін'юсту 28 тисяч гривень.