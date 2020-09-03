Міністр юстиції опублікував рішення суду в справі про вклади Суркісів у Приватбанку

Міністр юстиції Денис Малюська опублікував ухвалу Печерського районного суду Києва, яка була прийнята 2 вересня в справі про вклади компаній братів Суркісів у Приватбанку.

Рішення доступне в фейсбуці Малюськи.

Суддя Сергій Вовк вирішив задовольнити позов британських компаній Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Згідно з рішенням, Приватбанк повинен повернути компаніям тіло депозитів та нараховані на нього відсотки.

Вони повинні отримати:

Camerin Investments - $10 млн + $4,18 млн.

Sunnex Investments - $49,93 млн + $20,88 млн.

Tamplemon Investments - $5,03 млн + $2,1 млн.

Berlini Commercial - $39 млн + $16,3 млн.

Lumil Investments - $111 млн + $46,4 млн.

Sofinam Investments - $30 млн + $12,54 млн.

Разом це становить $347,36 млн.

Денис Малюська нагадав, що позивачі вимагають зобов'язати Приватбанк продовжити обслуговувати їх депозити. Банк наполягає, що депозитів не існує, бо вони були конвертовані у акції банку під час процедури неплатоспроможності.

У лютому 2017 року Печерським судом була прийнята ухвала про забезпечення позову, яка майже повністю повторювала позовні вимоги - Приватбанк зобов'язали обслуговувати депозити. Банк її не виконав, тому 2 вересня суд розглядав порядок виконання ухвали про забезпечення позову, якою позивачі просили стягнути тіло депозитів і нараховані проценти.

Заява була задоволена.

"У якості забезпечення суд прописав стягнення кількох мільярдів [гривень] з Приватбанку на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI [Британських Віргінських островів]. Така позиція не тільки виходять за межі того, що можна робити у якості забезпечення позову (ст.150 ЦПК). Вона до того ж не полегшує, а, навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з Приватбанку, то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую – позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити", - пояснив Малюська.

Відповідно до ухвали, для стягнення грошей державний виконавець може вдаватися навіть до "виставлення платіжних вимог на примусове списання коштів та/або винесення постанови про накладення арешту коштів (майна) боржника".

Ухвала суду може бути оскаржена протягом 15 днів до Київського апеляційного суду. Міністерство фінансів уже обіцяло це зробити.