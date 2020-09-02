Засуха не зникне: потрібна держкомпенсація страхового платежу, - Слободяник

В Україні аграрії вимагають ввести державну компенсацію страхового платежу.

Про це пише agronews.ua з посиланням на пресслужбу Всеукраїнського конгресу фермерів.

Компенсація страхового платежу - поширена практика в країнах Євросоюзу. За цією нормою, страхуючи урожай, агровиробник робить платіж страховій компанії і потім йому повертають від 30% до 80% цього платежу.

"Єдиний механізм, яким намагаються вирішити нинішню ситуацію з посухою - кошти з резервного фонду. Правда, досі нічого не виплачено... А з коштів на державну підтримку аграріїв надати компенсацію неможливо юридично. Тому компенсація страхового платежу - єдиний вихід", - зазначив глава Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

Фото: agronews.ua

Він також додав, що компенсація повинна стосуватися не тільки рослинництва в зв'язку з посухою, а й тваринництва - на випадок АЧС та інших можливих проблем.

Крім аграріїв, введення компенсації страхового платежу позитивно відіб'ється і на ринку страхування, оскільки стимулюватиме створення нових робочих місць. Однак якщо агрострахування не буде врегульовано законодавчо, державі це буде коштувати набагато дорожче.

"Найближчим часом плануємо зустріч з профільним комітетом ВР, де будемо робити акцент на впровадженні компенсації страхового платежу. Адже мова йде не просто про втрату ринків збуту сільгосппродукції, а й про продовольчу безпеку країни в цілому", - резюмував Іван Слободяник.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знову скоригувало прогнозоване виробництво зернових урожаю 2020 року з 70 млн тонн до 68 млн тонн. Це відбулося через тривалу засуху та аномально високі температури.