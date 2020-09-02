Національний банк вирішив вилучити з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року. З 1 жовтня вони перестають бути платіжним засобом.

Про це інформує пресцентр Нацбанку.

"Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 01 жовтня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Фото: НБУ

Зазначається, що НБУ буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

"У результаті банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот, що відповідає міжнародній практиці", - зазначив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

У банку запевняють, що вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок спростить готівкові розрахунки і не матиме впливу на інфляцію.

"Банкноти старого зразка, введені у обіг до 2003 року, уже майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз у обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу. Упродовж трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять. Їхнє вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, водночас бізнесу та державі принесе користь", - вважають у банку..

Монети номіналом 25 копійок та всі старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, з 1 жовтня 2020 року не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк вилучатиме їх з готівкового обігу.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:

в усіх українських банках – упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 року включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.

Фото: НБУ

Крім того, Національний банк з 1 жовтня 2020 року розпочне активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору). Проте, на відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2019 року НБУ вивів з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. До 30 вересня 2020 року їх можна обміняти в усіх відділеннях українських банків. До 30 вересня 2022 монети будуть обмінювати тільки у відділеннях уповноважених банків (Приват, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль) і в НБУ. З жовтня 2022 року монети цих номіналів не прийматимуть до обміну.