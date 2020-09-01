​Колишній заступник голови СБУ очолив департамент безпеки Нацбанку

Коновалов більше десяти років займався питаннями безпеки в комерційних банках.

Національний банк призначив директором департаменту безпеки Ігоря Коновалова, колишнього заступника голови СБУ та першого керівника Державної служби спеціального зв’язку й захисту інформації.

Про це повідомила пресслужба НБУ в вівторок.

Коновалов змінив на цій посаді Олександра Скомаровського, який очолював департамент останні п'ять років (після призначення головою НБУ Кирила Шевченка - в статусі виконувача обов'язки).

Він буде відповідати за запобігання правопорушень в НБУ, охорону об'єктів центробанку і кіберзахист. "Ураховуючи багаторічний досвід пана Ігоря Коновалова в системі забезпечення комплексної системи безпеки у фінансовій сфері, я впевнений, що він зможе осучаснити систему безпеки Національного банку та піднести її на якісно новий рівень", - прокоментував це призначення Шевченко.

Коновалов був заступником голови СБУ у 2005 і 2007 роках. В 2006 році очолював Держспецзв'язку. Потім був керівником управління архітектури й проектів інформаційної безпеки "Райффайзен банк Аваль" (2008-2010), заступником голови Державного комітету України з питань контролю за наркотиками (2011), заступником начальника управління безпеки Сбербанку (2011 – 2015) та директором Департаменту банківської безпеки державного АБ "Укргазбанк" (2015 – 2020), де донедавна працював і Шевченко.

У липні-серпні 2020 року Коновалов був керівником з питань банківської безпеки Департаменту безпеки НБУ.