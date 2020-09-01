​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника
​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі
З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
Лукашенко взявся за оновлення конституції
Лукашенко взявся за оновлення конституції
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
"Слуга народу" представила команду кандидатів у мери
"Слуга народу" представила команду кандидатів у мери
Артист Філімонов "на прохання Зеленського" балотуватиметься в мери Одеси
Артист Філімонов "на прохання Зеленського" балотуватиметься в мери Одеси
ГоловнаЕкономікаФінанси

​Колишній заступник голови СБУ очолив департамент безпеки Нацбанку

Коновалов більше десяти років займався питаннями безпеки в комерційних банках.

​Колишній заступник голови СБУ очолив департамент безпеки Нацбанку
Фото: bank.gov.ua

Національний банк призначив директором департаменту безпеки Ігоря Коновалова, колишнього заступника голови СБУ та першого керівника Державної служби спеціального зв’язку й захисту інформації.

Про це повідомила пресслужба НБУ в вівторок.

Коновалов змінив на цій посаді Олександра Скомаровського, який очолював департамент останні п'ять років (після призначення головою НБУ Кирила Шевченка - в статусі виконувача обов'язки).

Він буде відповідати за запобігання правопорушень в НБУ, охорону об'єктів центробанку і кіберзахист. "Ураховуючи багаторічний досвід пана Ігоря Коновалова в системі забезпечення комплексної системи безпеки у фінансовій сфері, я впевнений, що він зможе осучаснити систему безпеки Національного банку та піднести її на якісно новий рівень", - прокоментував це призначення Шевченко.

Коновалов був заступником голови СБУ у 2005 і 2007 роках. В 2006 році очолював Держспецзв'язку. Потім був керівником управління архітектури й проектів інформаційної безпеки "Райффайзен банк Аваль" (2008-2010), заступником голови Державного комітету України з питань контролю за наркотиками (2011), заступником начальника управління безпеки Сбербанку (2011 – 2015) та директором Департаменту банківської безпеки державного АБ "Укргазбанк" (2015 – 2020), де донедавна працював і Шевченко.

У липні-серпні 2020 року Коновалов був керівником з питань банківської безпеки Департаменту безпеки НБУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також