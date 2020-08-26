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З Нацбанку звільнився директор Департаменту відкритих ринків

НБУ оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

З Нацбанку звільнився директор Департаменту відкритих ринків
Фото: пресс-служба НБУ

Директор Департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергій Пономаренко звільнився з посади за власним бажанням.

Про це повідомляють на сайті НБУ.

У зв'язку із цим Національний банк з 25 серпня оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

До сфери компетенції майбутнього директора цього департаменту належатиме здійснення моніторингу, аналізу і прогнозування внутрішнього та зовнішнього фінансових ринків; регулювання ліквідності банківської системи та проведення валютних інтервенцій, управління міжнародними резервами тощо.

Нагадаємо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту Володимирові Зеленському заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

З 23 липня 2020 року Олег Чурій припинив виконання повноважень заступника голови НБУ у зв'язку із завершенням терміну повноважень і звільненням з посади.

29 липня 2020 року стало відомо, що з Нацбанку йде Олег Заморський, який з 7 жовтня 2015 року очолював юридичний департамент регулятора.

31 липня 2020 року Рада НБУ звільнила Сергія Холода з посади заступника голови НБУ за власним бажанням.

З 3 серпня 2020 року директор Департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко за власним бажанням завершила роботу на посаді.

Із 7 серпня 2020 року Сергій Карпенко завершив роботу на посаді директора Департаменту стратегії та розвитку НБУ.

11 серпня директор департаменту персоналу Національного банку Ольга Прохоренко за власним бажанням завершила роботу на посаді.

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