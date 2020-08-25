Рада схвалила підвищення мінімальної зарплати на 277 гривень з 1 вересня

Верховна Рада України на позачерговій сесії 25 серпня підтримала в першому читанні та в цілому підвищення мінімальної зарплати до 5 000 гривень з 1 вересня цього року.

За відповідний законопроєкт № 3963 в першому читанні проголосували 326 народних депутатів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков. У другому читанні підтримали 295. Таким чином з вересня мінімальна зарплата має збільшитися на 277 гривень.

"Передбачено збільшення видатків на 4 млрд за рахунок економії видатків на обслуговування державного боргу в сумі 3,5 млрд гривень (це пов'язано з відхиленням фактичного курсу національної валюти щодо іноземних порівняно з прогнозом) та перегляду прогнозу доходів держбюджету. Доходи буде збільшено на 500 млн гривень - податок з доходу фізосіб (400 млн гривень), податок на додану вартість - 100 млн гривень. Законопроєкт є збалансованим, реалізація змін стимулюватиме зростання споживчого попиту, буде створено умови для детінізації зарплат", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Крім того, враховуючи запропоноване підвищення розміру мінімальної заробітної плати, передбачено збільшення планових податкових надходжень на 541,3 млн грн, у тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб – на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 80 млн гривень.

Депутати опозиційних фракцій та автори альтернативних законопроєктів під час обговорення наголошували на необхідності підвищення не лише мінімальної зарплати, а й мінімальної пенсії. А також на необхідності підвищення не лише мінімалки, а й зарплатні всіх тарифних розрядів. Також в опозиції нагадали, що заробітна плата з 1 січня 2020 року становила 4 723 гривні і з 1 липня не змінювалася. Тому підвищення мінімальної зарплатні на 277 гривень назвали недостатнім.

У другому читанні законопроєкт підтримали фракція "Слуга народу" (231 нардеп), ОПЗЖ (26), "За майбутнє" (12), "Довіра" (15) та 11 позафракційних.

Нагадаємо, що 6 серпня президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня цього року. Нині мінімальна зарплата становить 4723 гривні.

Кабінет Міністрів України запланував на поточний і 2021 роки три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня вона складатиме 5000 грн, з 1 січня 2021 вона становитиме 6000 гривень (+20%), а з 1 липня 2021 - 6500 (+8,3%).