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SkyUp запровадила платну реєстрацію на рейс у аеропорту

Вартість оформлення посадкового талону в аеропорту становитиме 18 євро.

SkyUp запровадила платну реєстрацію на рейс у аеропорту
Фото: facebook/Skyup-airlines

Українська авіакомпанія SkyUp запровадила плату за реєстрацію в аеропорту для більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.

Як повідомляє прес-служба компанії, для внутрішніх рейсів нові правила набувають чинності з 1 вересня, для міжнародних - з 1 жовтня.

Вартість оформлення посадкового талону в аеропорту становитиме 18 євро в еквіваленті національної валюти.

Зареєструватися безкоштовно можна онлайн в особистому кабінеті користувача на сайті авіакомпанії. Реєстрація онлайн відкривається за 48 годин та закривається за 5 годин до вильоту.

"Самостійне оформлення займає кілька хвилин, натомість дозволяє значно прискорити проходження аеропортових процедур і скоротити можливі черги. Останнє має особливе значення для зменшення ризиків зараження коронавірусною інфекцією", - обґрунтовують у компанії запровадження платної реєстрації на авіарейси.

Зазначається також, що платна реєстрація вводиться для пасажирів регулярних рейсів. Чартерні пасажири, як і раніше, зможуть зареєструватись безкоштовно як онлайн, так і в аеропорту.

Крім того, для регулярних рейсів залишаються групи пасажирів, звільнені від оплати за реєстрацію: люди старші 60 років; особи, що мають I та II групу інвалідності; учасники АТО/ООС.

Слід додати, що платна реєстрація поки що діятиме тільки в тих аеропортах, де наразі доступна безкоштовна альтернатива онлайн-чекіну.

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