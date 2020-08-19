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"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Одеси до Дня Незалежності

Вони відправляться з Одеси до Львова та Києва.

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Одеси до Дня Незалежності
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди до Дня Незалежності України. Вони відправляться з Одеси до Львова та Києва, інформує пресслужба компанії.

Зокрема, 22 та 24 серпня в обох напрямках здійснить рейси поїзд №224/223 Одеса - Київ. З Києва відправлення о 08:06 і прибуття до Одеси о 18:18. Відправлення з Одеси об 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

Поїзд №168/167 Львів - Одеса в обох напрямках здійснить рейси 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова о 09:40 і прибуття до Одеси о 20:23. У зворотному напрямку відправлення о 10:16 і прибуття до Львова о 21:05.

Раніше в серпні "Укрзалізниця" призначила нові поїзди в Івано-Франківськ і Чернівці.

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