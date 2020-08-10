"Укрзалізниця" призначила нові поїзди в Івано-Франківськ і Чернівці

З 10 серпня відновлено зупинку всіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк і Тернопіль.

"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди далекого сполучення - в Івано-Франківськ і Чернівці.

Про це інформує пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, поїзд №43/44 Івано-Франківськ - Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і курсуватиме через день у непарні дати. Із Києва - 16 серпня і курсуватиме через день у парні дати.

Поїзд №118/117 Чернівці - Київ вирушить із Чернівців 13 серпня і курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і курсуватиме щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

"Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах", - інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Нагадаємо, з 10 серпня відновлено зупинку всіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк і Тернопіль.

Раніше "Укрзалізниця" відновила зупинку потягів у Тернополі та Луцьку.