"Укрзалізниця" відновила зупинку потягів у Тернополі та Луцьку

З 10 серпня на станціях будуть зупинятись приміські поїзди.

Укрзалізниця з 8 серпня відновила зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з послабленням карантинних заходів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Обмеження скасоване для поїздів:

№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,

№98/97 Ковель-Київ,

№88/87 Ковель-Новоолексіївка,

№12/11 Одеса-Львів,

№81/82 Київ-Ужгород,

№49/50 Київ-Трускавець,

№136/135 Чернівці-Одеса,

№108/107 Одеса-Ужгород,

№110/109 Львів-Херсон,

№86/85 Львів-Новоолексіївка,

№715/716 Київ-Львів.

Продаж квитків до Тернополя та Луцька на ці потяги відкрито.

Крім того, з 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль

Нагадаємо, Укрзалізниця скасувала зупинку потягів після того, як ці міста внесли до червоної зони поширення коронавірусу.

Попри це 85 пасажирів, які їхали потягом з Херсона, домоглися зупинки на залізничній станції Тернопіль.