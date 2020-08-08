В Україну намагались ввезти 530 тисяч пачок на суму 7 млн грн.

Фото: Держприкордонслужба

На кордоні з Білоруссю у Чернігівській області 7 серпня виявили рекордну партію контрабандних сигарет - 530 тисяч пачок. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"В пункт пропуску «Нові Яриловичі» на в’їзд в Україну смугою руху «червоний коридор» прибув вантажний автомобіль марки «Даф» За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29-річний громадянин Білорусі. Заявлений в супровідних документах вантаж - мінеральні добрива", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи індикатори ризику та досвід попередніх затримань, правоохоронці прийняли рішення про додаткову перевірку вантажівки. І виявили велику кількість коробок з цигарками марки МИНСК без акцизу.

Прикордонники з митниками та співробітниками СБУ майже добу рахували кількість вилученого товару - понад 530 тисяч пачок сигарет на суму близько 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в червні СБУ вилучила 15 мільйонів пачок підробних сигарет світових брендів. Учасники злочинного угруповання вирощували тютюн на покинутій фермі в Херсонській області.