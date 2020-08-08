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У неділю в Україні прогнозують суху та спекотну погоду

В Києві до +28 градусів.

У неділю в Україні прогнозують суху та спекотну погоду
Фото: EPA/UPG

9 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 26 ... + 28 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, вдень + 23. .. + 29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +11 ... + 16 градусів, удень +18 ... + 23 градуси. У Моршині та Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +15 ... + 17 градусів, удень +26 ... + 28 градусів. У Сваляві без опадів, температура повітря вночі +15 ... + 17 градусів, удень +27 ... + 29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у Житомирській області місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, вдень + 23 ... + 29 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +12 ... + 19 градусів, вдень + 24 ... + 30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, удень +24 ... + 30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +16 ... + 22 градуси, вдень +28 ... + 34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +17 ... + 22 градуси, вдень +29 ... + 34 градуси. У Ялті також без опадів, температура вночі +19 ... + 21 градус, вдень + 31 ... + 33 градуси.

8 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +24 ... + 27 градусів, в Дніпрі в межах Києва +23 градуси.

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Джерело: "Украинские новости"
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