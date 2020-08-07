Прокуратура повторно заарештувала акції "Мотор Січ", - Ярославський

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Про це йдеться у заяві Ярославського на сайті DCH.

"На жаль, ті процеси, які зараз спостерігаються щодо "Мотор Cіч", не можуть не викликати занепокоєння. Вчора (6 серпня - ред.), після того як китайські інвестори підприємства оприлюднили інформацію про спільну з DCH заявку в АМКУ в рамках обов'язкового розкриття інформації на Шанхайській біржі, прокуратура додатково наклала арешт на акції і докваліфікувала формулювання обвинувачення до "державної зради", - зазначив Ярославський.

Також він заявив про "силовий тиск" на співробітників АМКУ "з метою перешкодити реалізації наших домовленостей з китайськими партнерами і перешкодити їм, законним акціонерам підприємства, розпоряджатися своєю власністю".

За його словами, усі спірні питання можуть бути врегульовані у правовому полі з дотриманням норм українського та міжнародного права.

"Наші партнери, приватні китайські інвестори вклали гроші в приватне же українське підприємство, маючи намір модернізувати його і забезпечити важливі для України поставки продукції на внутрішній ринок КНР. Якщо український уряд буде продовжувати перешкоджати законній реалізації їх прав та інтересів, наслідки можуть бути виключно несприятливими для нашої країни. Імовірно, включаючи подачу китайською стороною багатомільйонних позовів до міжнародних судів і суттєве охолодження двосторонніх відносин з Китаєм як головним торговим партнером України", - наголосив Ярославський.

Він також попросив президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, 4 серпня представники групи DCH Ярославського досягли домовленості з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.