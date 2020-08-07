З Подільського мосту вкрали 12 німецьких вант

З будівельного майданчика на Подільсько-Воскресенському мосту невідомі вкрали 12 нових вант, які мають тримати конструкцію.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Хочу повідомити, що я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції, щодо бандитських дій, які відбулися вчора на Подільсько-Воскресенському мосту. Молодики спортивної статури, у складі приблизно 15 осіб, які були одягнені в спецодяг дорожників, відтіснили та заблокували співробітників охорони мостового переходу. Нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран, завантажили та вивезли з будівельного майданчика 12 нових вант, які місто отримало від німецького виробника. Це троси, які мають тримати конструкцію мосту",- повідомив Кличко.

Він зазначив, що замовником будівництва є комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва". Представники замовника терміново звернулися до Нацполіції і надали інформацію з камер відеоспостереження з чітким зображенням автотранспорту зловмисників.

Потерпілі охоронці також надали свідчення правоохоронцям.

Наразі відкрито кримінальне провадження і триває слідство.

"Цікаво, що через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного із субпідрядників про бажання того забрати ванти з об’єкту. Хочу наголосити, що місто сьогодні робить все, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і відкрити в кінці року автосполучення. За всі ванти місто розрахувалося. Я розцінюю такі дії підрядників і субпідрядників як нахабний саботаж і зумисне затягування термінів будівництва. Переконаний, що правоохоронні органи повинні розібратися з подібними діями!" - додав Кличко.

Він пообіцяв, що зробить усе, щоб добудувати міст.

"Спочатку ми відкриємо рух авто мостом, а наступним етапом стане будівництво метро на Троєщину", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше поліція провела 17 обшуків у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільського мосту. За попередніми даними, сума завданих збитків може сягати понад 80 млн гривень.

Подільський міст через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці. Він має розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому пройде четверта гілка метро, яку планують будувати від Жулян до Троєщини.

У квітні готовність мосту була трохи більшою за половину. Істотні роботи на об'єкті практично не велися з 2011 року, коли впав плавучий кран "Захарій". Раніше повідомляли, що автомобільне транспортне сполучення через міст планують відкрити через півтора-два роки.